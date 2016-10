Neuf tonnes de plastique recyclées

Réagissez

L’entreprise publique de wilaya de gestion des déchets et des centres techniques d’enfouissement de Skikda (Cleanski) vient d’entamer un grand programme de recyclage des déchets, consacré dans un premier temps au plastique.

En effet, il y a quelques jours seulement, l’entreprise a réussi à collecter, trier et compacter 09 tonnes de matières plastiques. «Il nous a fallu deux semi-remorques pour charger ces matières compactées destinées à un sous-traitant privé avec lequel notre entreprise avait signé une convention auparavant.

C’est une opération menée de bout en bout par les agents de notre entreprise et elle ne fera que nous encourager à persévérer dans cette vision du recyclage qui constitue l’un des fondements de Cleanski», expliquera Mme Tamouza, directrice de cette entreprise publique. En marge de cette opération, l’entreprise, qui reste très présente en matière de gestion des déchets ménagers d’une partie de la ville de Skikda, a réussi, ces dernières années à étendre son champ d’action à d’autres volets proches de ses missions. L’exemple le plus important reste la grande opération d’éradication des décharges sauvages qui existent au niveau du territoire de la wilaya.

En étroite collaboration avec la direction de l’environnement, Cleanski a énormément contribué à mettre fin aux nuisances de la décharge sauvage de Dem-El-Bagrat, non loin de Ben-Azzouz. «C’était l’une des plus grandes décharges sauvages au niveau de la wilaya de Skikda. Elle a de tout temps constitué un point noir, où plusieurs communes et mêmes des particuliers venaient déposer leurs déchets hétéroclites. On a mis tout un mois pour venir à bout de cette décharge. Il nous a fallu creuser une grande fosse, non loin des lieux qu’on a d’abord rendus étanches avant d’y déposer les déchets qui jonchaient une grande parcelle du terrain. Une fois couvert de terre, cet espace retrouvera ses verdures d’antan», précise la directrice de Cleanski.