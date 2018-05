«Nass el Khir» sur le terrain

Réagissez

«Nous avons recensé à notre niveau 500 familles nécessiteuses que nous aurons à aider à l’occasion du mois sacré de Ramadhan. Nous avons déjà distribué 250 couffins et nous aurons à poursuivre cette opération dans les jours à venir», explique Mme Tadjer, secrétaire générale de l’association Nass El Khir de Skikda. L’opération de distribution de ces denrées alimentaires a eu lieu grâce aux membres bénévoles de l’association, qui se sont déplacés auprès des familles concernées, notamment celles habitant dans des zones plus ou moins enclavées. «Toutes les denrées des couffins que nous distribuons ont été offertes par des âmes charitables et nous nous apprêtons aussi à lancer une autre opération, intitulée ‘‘Le couffin de l’Aïd’’, ainsi que la distribution de vêtements aux enfants à l’occasion de cette même fête», ajoute Mme Tadjer. Cette dernière fera également part de l’organisation, durant ce mois du jeûne, de plusieurs visites aux enfants malades admis aux hôpitaux de Skikda, Azzaba, Collo et El Harrouch.