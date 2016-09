Merj Eddib (Skikda) : Pas d’opération de démoustication

Réagissez

Des citoyens, habitants les cités périphériques de la zone basse de Skikda ne mâchent pas leurs mots pour dénigrer la gestion chaotique des élus en charge des destinées de la ville.

«Cela fait plus de trois années qu’on n’a pas vu un seul agent communal chargé des habituelles opérations de démoustication dans notre cité. C’est du jamais vu. Même au temps des APC les plus décriées qui ont eu à passer par l’hôtel de ville de Skikda, l’opération de démoustication s’était de tout temps faite d’une façon plus ou moins régulière.», témoigne un habitant de Merj-Eddib, l’une des plus grandes cités-dortoirs de la ville. Cette cité est connue à Skikda pour être le nid par excellence des moustiques. Hiver comme été, qu’il gèle ou qu’il pleuve, ces insectes nuisibles font désormais partie du quotidien des habitants.

On y assiste même ces derniers temps à l’apparition de chauves-souris dans quelques immeubles, attirés certainement par les nuées de moustiques qui infestent les lieux à chaque crépuscule. Les habitants vont encore plus loin en indexant un certain clientélisme même en matière de démoustication «On a tous fini par remarquer que les agents communaux chargés des opérations de démoustication viennent souvent procéder à des lâchés des produits de lutte contre les moustiques dans certains immeubles situés non loin de l’enceinte sud du stade du 20 août, puis repartent sous les regards médusés des riverains.

On se demande pourquoi ne démoustique-t-on que dans ces immeubles ? Qui y habitent pour bénéficier des largesses de la commune alors que nous, pauvres citoyens, sommes délaissés à notre sort ? C’est un acte qui démontre le mépris qu’affichent ces élus envers les habitants qu’ils privent même d’une banale opération d’hygiène.» Témoignent plusieurs habitants de la cité des 84 logements, située dans la zone de Merj-Eddib. Le ressenti des habitants qui se sentent trahis, du moins ceux concernés par l’incroyable prolifération des moustiques est presque le même dans plusieurs autres cités où le cadre de vie connaît une nette régression.