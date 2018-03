Mdjez Dchich (Skikda) : Un forcené tue une personne et en blesse quatre autres

Réagissez

Le village Dakkich, dans la commune de Mjez Dchich, à 30 km au sud de Skikda, était encore sous le choc, hier, après le décès d’un sexagénaire suite à une horrible agression.

Ses habitants restaient toujours suspendus aux nouvelles des blessés, attaqués eux aussi à coup de machette par un jeune originaire du village. Les faits de cette sanglante agression remontent à jeudi dernier, lorsque vers 18h, le jeune agresseur s’était muni d’une machette et est allé vers la mosquée du village pour guetter les fidèles qui accomplissaient la prière du Maghrib.

C’est à leur sortie de la mosquée que le jeune homme, un universitaire, s’en prendra d’abord à un sexagénaire, père de huit enfants, auquel il porta plusieurs coups à la tête, le tuant sur le coup. Le jeune s’attaquera ensuite à un homme de 48 ans, père de 3 enfants, qu’il blessera grièvement à la tête.

Dans sa crise de démence, il poursuivra les fidèles qui tentaient de fuir dans une indescriptible panique et parviendra à en blesser trois autres, avant d’aller se réfugier chez lui, selon des sources locales. Ces mêmes sources rapportaient, hier, que l’état de l’homme âgé de 48 ans, blessé à la tête était jugé critique.

Il fut dans un premier temps transporté à l’hôpital d’El Harrouche, mais devant la gravité de son état, il sera évacué vers le CHU de Constantine, où on considéra que sa vie demeurait encore en danger. Les trois autres blessés ont été pris en charge aux urgences de l’hôpital d’El Harrouche et devraient, selon des sources hospitalières, regagner leurs domiciles. Le forcené, quant à lui, a été interpellé chez lui par les gendarmes, qui ont ouvert une enquête pour connaître les circonstances de ce drame, qui a endeuillé tout un village.

42 cas suspects de rougeole recensés

Quarante-deux cas suspects de rougeole ont été enregistrés dans la wilaya de Skikda, ces dernières 48 h, a-t-on appris, hier, auprès d’un cadre de la direction de la santé. «Pour le moment on n’en est qu’au stade de suspicion, et tant qu’on n’a pas encore les résultats des analyses des prélèvements, on ne peut affirmer la présence de cas révélés», précise notre source.

Les 42 cas suspects ont été enregistrés dans leur globalité dans des établissements scolaires des daïras d’Azzaba et d’El Harrouche. La même source rapporte que ces cas n’ont pas concerné que les enfants âgés de 6 à 14 ans, mais aussi des adultes, dont une femme de 28 ans et une mère de famille de 48 ans, toutes deux originaires de la région d’El Harrouche.

Par ailleurs, et dans une déclaration faite sur les ondes de Radio Skikda FM, Dr Kourtel, chef de service de la prévention a tenu à préciser que l’ensemble des cas suspectés ont été pris en charge dans les structures de santé et d’affirmer que les vaccins contre la rougeole et la rubéole restent disponibles dans ces mêmes structures. Elle lancera par la même occasion un appel aux parents les invitant à se rapprocher des structures de la santé pour vacciner leurs enfants.