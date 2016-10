Réagissez

Les concernés citent, à titre d’exemple, le refus du directeur de discuter de la prime de rendement et d’autres conditions de travail.

Hier, le personnel de la direction du tourisme a tenu un sit-in pour présenter un ensemble de doléances et dénoncer «les agissements du directeur», allant jusqu’à demander son départ. Les travailleurs, qui arboraient des écriteaux portant certains slogans, ont tenu également à signaler «les agissements du directeur» qui, selon leurs dires, «fait dans l’oppression allant jusqu’à toucher certains travailleurs dans leur honneur».

Ils mettent également en exergue le refus de la direction d’ouvrir les portes du dialogue avec les représentants des travailleurs «qui sont les membres de la commission paritaire et la section syndicale, et ce, en dépit de plusieurs correspondances adressées à cet effet», ont-ils soutenu. Ils citent, à titre d’exemple, le refus du directeur de discuter de la prime de rendement et d’autres conditions de travail.

Pour sa part, le directeur du tourisme a jugé que les travailleurs avaient déjà exprimé toutes ces revendications et ont pourtant eu des éclaircissements de la part du ministère de tutelle et même de la direction générale de la Fonction publique.

«Dans ces éclaircissements, les travailleurs ont été informés, noir sur blanc, que leur approche revendicative relevait beaucoup plus de considérations personnelles que socioprofessionnelles», a-t-il déclaré en estimant que ce mouvement est essentiellement nourri par certains travailleurs qui «du point de vue personnel» ne s’entendent pas avec lui.