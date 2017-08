Les travailleurs de l’Econeg récidivent et dénoncent

Réagissez

Le rassemblement des travailleurs devant le siège de la wilaya

Après le sit-in tenu la semaine dernière, les travailleurs de l’entreprise de nettoyage Econeg de Skikda ont renouvelé, hier, leur mouvement de protestation en tenant un grand rassemblement devant l’entrée du siège de la wilaya. «Après notre dernier mouvement de protestation, on nous avait promis qu’on allait être payés avant le 15 août, or nous sommes le 16 et nous n’avons toujours rien perçu», soutiennent les travailleurs en colère.

Si lors du premier mouvement de protestation mené par la section syndicale les revendications s’étaient limitées au problème de la paye non perçue depuis trois mois, le regroupement d’hier était initié par la seule volonté des travailleurs qui ont profité de cette occasion pour exposer au grand jour les problèmes socioprofessionnels dont ils souffrent. «En plus du fait de n’avoir pas perçu nos droits voilà déjà plus de trois mois, on ne peut même pas utiliser notre carte Chiffa pour avoir nos médicaments, car on a appris que notre entreprise n’était pas en règle avec la Cnas. Si on sort en congé annuel, on ne peut également pas être payés», témoignent de jeunes travailleurs.

D’autres vont plus loin encore en affirmant qu’ils ne disposent même pas de tenues réglementaires et sécuritaires «Hormis ces dossards portant le nom de l’entreprise, on manque de gants spécifiques, de bottes et plus grave encore on n’a jamais été vacciné comme l’exige la spécificité de notre métier» Les travailleurs maintiennent la pression et menacent de ne plus procéder au ramassage des ordures ménagères tant qu’ils ne seront pas payés. Vers midi, un groupe représentant les travailleurs a été désigné pour être reçu par le chef cabinet du wali en vue de désamorcer cette crise.