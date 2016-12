LES TRANSPORTEURS D’EL HARROUCH EN GRÈVE

Réagissez

Les transporteurs assurant la desserte Mjez Dchich-El Harrouch ont observé, hier, et pour la seconde journée consécutive, un mouvement de grève pour manifester leur refus de rejoindre le nouveau point de stationnement au niveau de la gare routière donnant sur la RN 03.

Ils ont demandé à ce qu’on leur permette de passer par la ville pour éviter aux usagers de parcourir des centaines de mètres pour rejoindre la ville à partir de la gare routière. «Même les usagers, et ils sont nombreux sur cette desserte, préfèrent plutôt disposer d’un point de stationnement dans la ville au lieu de faire les mille pas entre le centre-ville et la gare routière» juge un des grévistes. Ce mouvement de grève n’a d’ailleurs pas tardé à engendrer une véritable cacophonie au centre-ville, vu le nombre impressionnant d’usagers de la ligne El Harrouch- Mjez Dchiche, d’autant plus que la matinée d’hier coïncidait avec le marché hebdomadaire de la ville.

Voulant certainement éviter l’étranglement de la circulation dans cette cité, les élus locaux se sont rapprochés des grévistes en vue de trouver une issue à cette nouvelle crise du transport. A rappeler que depuis son implantation, la gare routière d’El Harrouch n’a jamais cessé d’engendrer de pareils conflits.