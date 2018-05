Les petits basketteurs raflent tout

Réagissez

Ces jeunes n’ont même pas été honorés...

En dépit d’innombrables manques en moyens financiers et en infrastructures, les jeunes de Salah Bouchaour, la commune oubliée de la wilaya de Skikda, excellent dans plusieurs disciplines sportives. Il leur arrive même de dépasser, en palmarès et en nombre de pratiquants, des communes plus nanties. C’est ce que viennent de faire de fort belle manière les benjamins du Chabab Riadhi Salah Bouchaour -CRSB- (Jeunesse sportive de Salah Bouchaour) en remportant le championnat et la coupe de la wilaya de Skikda de basket-ball.

«En plus de ce résultat, nos cadets, dauphins du championnat ont animé la finale de leur catégorie. Nos minimes ont joué la demi-finale de la coupe de wilaya et ont aussi glané la 3e place au championnat», explique Ahmed Satouh, entraîneur de la section de basket-ball au CRSB. Ce dernier fait essentiellement dans la formation, et il le fait de belle manière. «Nous nous intéressons exclusivement aux catégories jeunes. Cela fait quelques années déjà qu’on dispose d’équipes de poussins, benjamins, minimes et cadets. On aurait aimé parachever cette formation par la création de catégories juniors et seniors, malheureusement nous ne pouvons pas le faire.

Dès que nos sportifs dépassent l’âge de la catégorie cadet, ils sont obligés soit d’arrêter la pratique du basket-ball, soit de chercher un club dans d’autres communes», témoigne le jeune Satouh. Mais pourquoi ne pas penser à enrichir le club de ces deux catégories pour assurer la continuité de la formation ? «Pour la simple raison que notre commune ne dispose pas de salle couverte, une condition exigée pour ces deux catégories», rétorque-t-il. Les résultats du club s’apparentent alors à un véritable exploit, compte tenu des conditions dans lesquelles évoluent ces gosses.

«On s’entraîne quand on peut», témoignent les jeunes sportifs, et d’ajouter : «On n’a que ce terrain situé près de la maison de jeunes, et l’hiver, on s’entraîne au gré des conditions météorologiques.» Mais le manque d’infrastructures n’est pas l’unique entrave pour les jeunes basketteurs de Salah Bouchaour. «Nous manquons aussi de subventions. Il faut savoir que le CRSB compte sept disciplines sportives, dont le basket-ball, chose qui nécessite des moyens assez conséquents». Ces manques ne sont cependant rien devant l’absence d’encouragement des élus d’une commune, où seul le sport arrive encore à faire de bons résultats. Les benjamins du club qui ont remporté la coupe et le championnat de la wilaya n’ont même pas été honorés par cette commune qu’ils ont pourtant dignement représentée.