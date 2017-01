Les militaires au secours des régions enneigées

Réagissez

La région de Kanouaâ couverte d’un manteau blanc

De fortes chutes de neige n’ont cessé de concerner depuis samedi dernier plusieurs régions de la wilaya de Skikda.

Localisées essentiellement sur les hauteurs de la région du grand massif de Collo, à l’ouest et dans les monts du grand Zardezas, au sud, ces chutes n’ont fait que s’accentuer ces dernières vingt-quatre heures, causant d’énormes perturbations dans le trafic routier et isolant également quelques hameaux.

En dépit des efforts considérables entrepris, en continuité, par les éléments de l’ANP, en vue de débloquer certains axes routiers, la neige tombée dans la nuit de lundi à mardi est venue de nouveau s’amonceler sur les routes. Le scénario du manteau blanc s’est ainsi beaucoup plus répété dans quatre communes de la wilaya, celles de Ouled-Hbaba, au sud, Khnak-Mayoune, Kanouaa et Ould Attia, à l’ouest.

A Khnak Mayoune, où on n’a enregistré, jusqu’à hier que quelques pannes de courant électrique dans certains hameaux, les choses seraient plus ou moins supportables.

«Les militaires, appuyés par les agents des travaux publics et aussi des élus, ont passé toute la nuit de dimanche à lundi à déblayer les amoncellements de neige qui n’avaient cessé de couvrir la commune et ses agglomérations secondaires. Malheureusement, la neige est, de nouveau tombée, nous obligeant à reprendre encore les travaux de déblaiement», témoigne M. Medjerdaoui, maire de la commune.

Dans la commune de Kanouaâ, les choses semblent être plus sérieuses, puisque, hier, et jusqu’à midi, le CW 132 était de nouveau bloqué suite aux importantes chutes de neige enregistrées la veille. La maire de cette commune estimera que cet axe routier «permet à lui seul de desservir et de désengorger plusieurs localités et autres hameaux, comme Chraiaâ, Tamanart et Kanouaâ». Localement, les hameaux de cette commune n’ont enregistré aucune avarie et les axes routiers secondaires menant à ces agglomérations restaient encore ouverts hier. «La visite du wali, lundi dernier, a apporté un grand réconfort aux habitants de la région, surtout après les promesses qu’il leur a faites au sujet de l’approvisionnement en bonbonnes de gaz butane», dira le maire de Kanouaâ.

Ce dernier tiendra également à signaler le manque de gas-oil au niveau de l’unique station implantée non loin du col de Tarras. «Les habitants des mechtas ont l’habitude de se chauffer en utilisant le bois. Comme la neige a tout couvert, ils trouvent aujourd’hui assez de difficultés pour se chauffer», dira-t-il.

Au sud de la wilaya, c’est la commune de Ouled-Hbaba qui a été la plus touchée par les tempêtes répétitives de neige. Hier, vers midi, le CW 33 reliant cette commune à celle de Borj-Sabat, dans la wilaya de Guelma, a de nouveau été totalement obstrué par la neige.

«La veille seulement, on l’avait débloqué grâce à l’aide considérable des militaires qui avaient passé toute la nuit à déblayer la neige. Malheureusement, les chutes incessantes durant ces 24 heures ont bloqué de nouveau cet axe juste au niveau du lieu-dit El Assa, qui reste le plus culminant de la région, avec ses 1200 mètres d’altitude», expliquera le maire de Ouled-Hbaba.

Ce dernier fera également part du blocage de presque tous les hameaux de Ouled Hbaba, et de citer, à titre d’exemple, El Guenzouaâ, Leghrazla, El Afia….

Au sujet des conséquences directes de cette situation, le maire évoquera surtout les grosses pertes qui risquent de concerner les propriétaires de poulaillers. «C’est une activité très prisée à Ouled Hbaba, où on compte plus de 300 poulaillers. Le blocage des chemins secondaires des hameaux commence déjà à poser de sérieux problèmes quant à l’approvisionnement en aliments».

En plus de cette situation et selon la Protection civile, la RN qui relie les trois wilayas, Skikda, Annaba et Constantine, a de nouveau été bloquée hier juste au niveau d’El Kentour. «Les travaux de déblaiement de la neige se sont poursuivis pour libérer totalement cet axe», rapporte la Protection civile, qui fait part de la mise en place de postes avancés équipés en moyens humains et matériels au niveau de chaque axe bloqué par la neige, «pour parer à toute éventualité», a indiqué le chargé de la communication.