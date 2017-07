Les majors de promo s’essayent à la langue espagnole

Réagissez

Pas moins de 128 étudiants, représentant les majors de promotion, licences et masters 1, des différentes facultés de l’université de Skikda ont été honorés par une remise de diplômes sanctionnant une formation en langue espagnole qu’ils venaient de suivre.

Cette formation, qui s’est déroulée du 8 au 17 juillet derniers a été dispensée par deux professeurs de l’université de Cadix, en Espagne. Lors de la cérémonie de remise des diplômes de formation, les étudiants ont eu à intervenir, en langue espagnole, pour, d’une part, démontrer leur initiation à la langue de Cervantès, et d’autre part, exprimer leurs remerciements à leurs encadreurs espagnols.

Au sujet des objectifs de cette première formation, M. Haddad, recteur de l’université de Skikda, expliquera qu’elle vient en concrétisation d’une convention de partenariat signée entre les deux universités en 2014 déjà. Selon ses termes, elle vise essentiellement à «préparer les futures majors de promo qui auront, éventuellement, à suivre leurs études dans l’université de Cadix dans le cadre de la mobilité. On a déjà deux étudiants en Master qui suivent leur cursus dans cette université en biologie et en agronomie. Nous aurons également à accueillir des étudiants de Cadix dans nos facultés», explique M. Haddad, recteur de l’université de Skikda.

Cet échange ne se limite pas à la formation des étudiants, mais concerne également le corps professoral. A ce sujet, M. Haddad révèle que ce partenariat a déjà été inauguré par l’envoi de deux enseignantes de l’université de Skikda à Cadix. «Le mois d’octobre prochain, trois enseignants de notre faculté des langues se rendront à cette université espagnole pour assurer des cours de langue arabe. Par ailleurs, au mois de mars nous accueillerons deux enseignants espagnols pour assurer des cours en informatique et en économie. C’est pour garantir le succès de cet échange que nous avons jugé utile de permettre à ces étudiants et autres enseignants de s’initier déjà à la langue espagnole en vue de leur permettre de disposer de plus de chances de réussir, chacun dans son cadre».

Il tiendra à rajouter qu’après la réussite de la formation qui vient de se clôturer, les responsables des deux universités auront à se rencontrer pour «discuter d’un projet devant permettre à une dizaine d’enseignants algériens de suivre une formation de mise à niveau à l’université de Cadix et de profiter surtout des installations de la raffinerie de cette ville», conclut notre interlocuteur.