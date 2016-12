Les habitants de la cité Mont Plaisant bloquent la route

Réagissez

Hier vers 14h, des habitants du quartier Mont Plaisant, dans la ville de Skikda, ont barricadé l’avenue Bachir Boukadoum au niveau du passage menant à leur quartier pour attirer les pouvoirs locaux quant à la dégradation de l’état de la route. Cette dernière, actuellement en chantier, se trouve effectivement dans un état de délabrement très avancé.

Eventrée sur plus de 500 m, la route sert en plus de réceptacle aux eaux usées qui s’y déversent à longueur de journée. «Une grande partie des élèves du CEM Ahmed Ghodbane empruntent quotidiennement cette route délabrée depuis deux années», témoignent des habitants rencontrés sur les lieux.

Ces derniers ajoutent qu’une première entreprise avait déjà entamé les travaux avant d’abandonner le chantier. «On a ramené une seconde entreprise, mais à ce jour, les travaux tardent à être achevés. La saison des pluies est déjà là et nous craignons de ne plus pouvoir utiliser cette route dans les jours à venir», précisent-ils. La colère exprimée hier par ces habitants n’était pas la première du genre. Ils avaient déjà barricadé cette route à quatre reprises et n’ont eu que de vaines promesses. Contacté, le premier magistrat de la ville a reconnu le retard enregistré dans la réalisation de ce projet.

«Oui, les citoyens ont raison d’exprimer leur mécontentement. Le projet a effectivement connu un grand retard, et ce, pour des considérations administratives. Ce projet a été lancé au départ dans le cadre d’un cahier des charges englobant plusieurs autres cités de la ville. Comme ce projet global n’a pas été retenu par la suite, l’APC avait alors décidé de lancer en urgence le projet de ce tronçon du Mont Plaisant», dira le maire, en ajoutant : «Nous allons mettre les bouchées doubles pour exiger de l’entreprise de prendre toutes les mesures pour accélérer la cadence des travaux, sous peine de se voir sanctionnée», conclut le président de l’APC.