Les habitants de Hammadi Krouma ne veulent plus des écuries

En dépit de mille et une promesses, la commune de Hammadi Krouma, à moins de 10 km seulement au sud de Skikda, n’arrive toujours pas à se défaire de ces écuries qui lui imposent un aspect de ruralité qui hante un périmètre urbain déjà assez enlaidi. Les habitants, surtout ceux occupant le lotissement dit «Logements évolutifs», jouxtant les écuries encore en activité dans cette commune, sont une fois encore revenus à la charge pour dénoncer «l’inertie des responsables locaux et le silence des élus devant les risques qu’engendre une telle activité sur la santé publique». Ils soutiennent que ces écuries constituent une véritable source de pollution avec les odeurs nauséabondes qu’elles dégagent, sans parler de la prolifération des moustiques et autres rongeurs.

«On a saisi à maintes reprises les responsables concernés par ce phénomène, mais on tarde encore à délocaliser ces écuries en dehors du périmètre urbain», ajoutent-ils. Ils ont par ailleurs exprimé leur étonnement devant le fait que leur commune, l’une des plus riches de la wilaya, pour ne pas dire du pays, n’arrive encore pas à trouver une solution qui arrange et les propriétaires de ces écuries et les habitants de Hammadi Krouma. Selon leurs dires, cette situation s’aggrave, surtout lors des fêtes de l’Aïd, lorsqu’une bonne partie de l’espace entourant ces écuries, donc de leur lotissement, se transforme en un immense marché de bestiaux avec toutes les incommodités que cela génère, d’autant plus, concluent-ils, que certaines de ces écuries se transforment en plus en un lieu d’abattage.