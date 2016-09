Les gaz torchés enfument la ville

Réagissez

Le mégatrain GNL est venu depuis alourdir un ciel déjà chargé de particules nuisibles.

Avant la mise en service du mégatrain GNL de Skikda, il y a déjà trois années, la pollution atmosphérique la plus évidente qui minait alors la région était essentiellement causée par les torches de la raffinerie. Aujourd’hui, et même si cette dernière se permet encore quelques rejets dans le ciel de la ville de Skikda et des agglomérations secondaires qui ceinturent la plateforme pétrochimique, il n’en demeure pas moins que le méga-train GNL est venu depuis alourdir un ciel déjà trop chargé de particules nuisibles. «Dès que la grande torche de cette installation se met à enfumer, les épaisses couches noirâtres se retrouvent alors livrées aux caprices des vents.

Souvent, les vents marins qui prédominent dans cette région, colportent ces fumées vers le sud, c’est-à-dire vers les agglomérations longeant les limites sud et sud-ouest de la plateforme pétrochimique. Croyez-le ou non, nos mères ont même finit par vivre au diapason de cette torches et de celle de la Raffinerie aussi. Dès qu’elles voient ces torches cracher leur fumée, elles s’abstiennent de laisser le linge à sécher à l’air libre de peur de le voir changer de couleur», témoignent plusieurs jeunes de l’agglomération d’El Guelta, sur le chemin menant de Skikda à Ben M’Hidi.

Même s’il est vrai que les rejets dans l’atmosphère de ces deux installations ne se fait pas d’une façon permanente, il reste tout de même à relever que le méga-train GNL opte souvent pour le week-end pour procéder à des opérations de dégazage, qui seraient, dit-on, indispensables.

Les autres jours, ces opérations sont très limitées dans le temps, contrairement aux week-ends. «Des fois, il nous arrive même d’appeler le numéro-vert de la police pour signaler la persistance de ces fumées. On habite à moins de 3 Km seulement de ces torches et nous en subissons tous les désagréments», rapportent des riverains.

Le Week-end dernier, et juste à titre d’exemple, la torche du Méga-train est restée en fonction durant plus de deux heures de temps en rejetant ses fumées noires qui sont venue couvrir le ciel d’une bonne partie de la région Sud-Est de la ville de Skikda. «Le gaz que l’on brûle au niveau du méga-train GNL est de l’éthane, un produit connu pour être très polluant et cette situation est appelée à perdurer encore tant que le projet du nouveau complexe pétrochimique ne voit pas le jour» juge un ancien cadre de l’ancien complexe pétrochimique de Skikda (CP1K), mis à l’arrêt depuis plusieurs années déjà.

Selon lui, lors de la construction du Méga-train GNL, il était convenu que cette infrastructure économique du pays produise l’équivalent de 170 000 tonnes/ an en plus du butane, du propane, de Gazoline et de l’hélium. «Si ces derniers produits ne posent aucun problème dans leur production, il n’en est pas de même pour l’éthane que le méga-train est contraint de brûler pour éviter tout risque puisque le complexe pétrochimique auquel était destiné ce produit n’existe plus», rajoute la même source.

En attendant le nouveau projet qui aura à absorber ces immenses quantités d’éthane qu’on rejette dans l’atmosphère, les habitants de Skikda et de ses agglomérations continueront apparemment de vivre dans la hantise de la pollution. «On ne peut pas parler de pollution comme ça à la légère. Il ne faut pas alarmer les gens. Il faut en apporter les preuves» aimaient souvent à répliquer des responsables locaux à titre de démenti. C’est à l’administration d’apporter ces preuves, pas aux citoyens.