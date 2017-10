Les femmes se mobilisent

Réagissez

L’association intervient aussi dans des actions de bienfaisance

L’association communale Les Amis du malade de Hammadi Krouma, dans la wilaya de Skikda, a organisé, avant-hier, une rencontre de sensibilisation pour les femmes.

De jeunes filles et des femmes se sont rassemblées sur l’esplanade de la piscine du complexe du 20 Août 1955 de Skikda pour accueillir leurs invitées auxquelles des dépliants de sensibilisation ont été distribués. Rencontrée sur place, Aïcha Gharbi, la présidente de l’association, expliquera que l’objectif principal de cette initiative était d’aller à la rencontre des femmes, de discuter avec elles et de les encourager à opter pour le dépistage du cancer du sein. «Nous sommes accompagnées dans notre démarche par Dr Sabrina Sid, qui a bien accepté de nous aider. Sa présence servira certainement à rassurer et à convaincre les femmes, jeunes et moins jeunes, à privilégier le dépistage précoce», dira la présidente.

Au sujet des motivations de cette initiative, Mme Gharbi dira : «Notre association active principalement dans la commune de Hammadi Krouma, même si nous étendons notre activité à d’autres villes comme Ramdane-Djamel, Hamrouche Hammoudi, Béni Béchir et d’autres encore. Notre mission est de venir en aide aux malades et on a eu malheureusement à relever que le taux du cancer du sein était assez significatif et représentait plus de 10% des 300 interventions chirurgicales que nous avons accompagnées.

C’est ce qui nous a poussées à agir et à privilégier la prévention.» Elle ajoutera que le bureau de l’association, implanté dans la commune de Hammadi Krouma, reçoit en moyenne quatre femmes par semaine, qui viennent demander une aide pour faire une mammographie. L’association, qui tente de combler les lacunes du système de santé dans cette région, étend son champ d’intervention à d’autres activités de soutien et de bienfaisance. «En plus des soins à domicile effectués grâce à l’aide des praticiens et des paramédicaux, nous aidons souvent les démunis pour leur permettre de faire, gracieusement, les analyses médicales ou les examens de radiologie», conclut notre interlocutrice.