Les experts judiciaires s’organisent

Une assemblée générale s’est tenue, samedi dernier, au niveau de la cour de Skikda en vue d’élire le bureau de wilaya des experts judiciaires sous la houlette de l’Union nationale des experts judiciaires (Unej).

L’assemblée a été présidée par M. Amelal, président de l’Unej, en présence des membres du bureau national et de l’ensemble des experts judiciaires exerçant dans la wilaya de Skikda, présents en force compte tenu de l’importance de l’évènement et des attentes de la corporation d’une telle initiative. Il est à remarquer que les experts de justice de la wilaya ont longtemps subi un grand vide, vu l’absence d’une réelle structure d’organisation, contrairement aux autres corps, tels ceux des avocats et autres huissiers de justice, beaucoup mieux structurés.

Cette assemblée s’est conclue par l’élection d’un bureau de wilaya, dont la présidence est revenue à l’expert judiciaire Ahmed Boudrouma, très connu et apprécié par ses pairs qui, pour l’occasion, ont préféré lui léguer la lourde mission de mettre la nouvelle structure de la corporation sur les rails. Fraîchement élu, M. Boudrouma assimilera l’installation du bureau de wilaya à une véritable «concrétisation des efforts du bureau national de l’Unej», estimant qu’elle constituait «un acquis pour la profession d’expert au niveau de la wilaya».

Au sujet des visions et des objectifs que le nouveau bureau prévoit déjà de réaliser, il jugera que le premier souci est de «rassembler d’abord tous les membres de la profession sans exclusive et de créer un espace de concertation et de réflexion» et d’ajouter : «en tant qu’auxiliaire de justice, l’expert doit être à la mesure des attentes et jouer pleinement son rôle, en offrant un travail de qualité dans l’exécution des missions qui lui sont assignées. C’est ce à quoi nous allons œuvrer à développer notamment par un travail de proximité avec les différentes juridictions».