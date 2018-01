Les chiffres prometteurs de Cleanski

Réagissez

Lors des assises nationales du recyclage des déchets solides, organisées par la direction de l’environnement de la wilaya de Skikda, un état exhaustif relatif à la situation locale a été présenté à cet effet.

Abordant le sujet, Samira Beririche, directrice de l’environnement, a révélé qu’en dépit des efforts consentis localement, le taux de recyclage à Skikda demeure tout de même très faible, ne dépassant pas 0,70 %. Cette situation est en grande partie due à l’absence d’investissements privés dans le domaine de la récupération et du recyclage, en dépit de son attractivité.

Les conséquences de ce manque de moyens conséquents de récupération ont fini par engorger les centres d’enfouissement techniques. Néanmoins, Mlle Beririche tiendra à mentionner les résultats louables des opérations de récupération des déchets liquides, les huiles notamment, en rapportant que durant les deux dernières années, plus de 500 000 litres d’huile ont été récupérés, évitant ainsi de les voir polluer l’environnement. Mme Souhila Zahi Tamouza, directrice de l’entreprise publique de wilaya de gestion des déchets et des centres techniques d’enfouissement de Skikda, plus communément dénommée «Cleanski» reviendra sur l’opération de récupération et de recyclage du plastique. Elle estime que cette opération menée au niveau des ateliers de l’entreprise donne de très bons résultats. Elle permet de récupérer plus 600 kg de plastique recyclable par jour.

Elle ajoutera que «Cleanski» avait préludé cette opération par la signature de plusieurs conventions avec des intervenants privés spécialisés dans ce genre de recyclage. «Cleanski» est une entreprise publique chargée de la gestion des déchets ménagers d’une partie de la ville de Skikda. Son champ d’action concerne également d’autres activités en relation avec sa mission principale, puisqu’en plus de la gestion des centres d’enfouissement techniques, elle gère également l’activité du recyclage des matières plastiques.