Les bénéficiaires tiennent un sit-in devant la mairie

Hier, des dizaines de citoyens de la commune de Ramdane Djamel, au sud de Skikda, se sont rassemblés devant le siège de leur commune pour dénoncer les lenteurs enregistrées dans l’attribution d’un programme de 400 logements sociaux. «Ces logements ont été achevés voilà déjà plus de quatre années et tardent encore à être distribués à leurs bénéficiaires» témoignent certains manifestants. Ces derniers disaient ne plus se satisfaire des promesses qu’on n’a cessé de leur faire et exigeaient un calendrier précis quant à la distribution de ces logements. Ils ajoutent que cette situation n’a cessé de les incommoder et de leur coûter très cher vu leur recours à des locations auprès des particuliers. Le P/APC s’est par la suite déplacé auprès des manifestants en vue de leur expliquer la situation. Il leur fera part à cet effet que ces logements ne pouvaient être attribués sans aménager la cité qui les abrite et de leur promettre que ces travaux ne devraient pas dépasser 18 mois.