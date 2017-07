Réagissez

Il y a quelques semaines, la découverte de trois têtes d’animaux non loin de la cité Boulkeroua, dans la banlieue sud de la ville de Skikda, avait enflammé les réseaux sociaux, où on s’amusait à affirmer qu’il s’agissait de carcasses de baudets qu’on aurait abattus pour en vendre la viande, causant ainsi une certaine panique auprès de la population.

On ira jusqu’à soupçonner certains bouchers d’être les auteurs de ce crime. Prenant les choses en main, l’inspection vétérinaire de Skikda, avec l’apport des éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya a enclenché des procédures d’enquêtes en vue de procéder à des analyses sur les carcasses supposées êtres celles de baudets, dont on aurait vendu la chair. Finalement, le rapport de l’inspection vétérinaire a conclu, au vu des analyses et autres constats, qu’il s’agissait plutôt de squelettes de bovins qu’on aurait abattus clandestinement.