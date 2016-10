Le personnel de l’économat proteste

Réagissez

répondant à l’appel du bureau de wilaya de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef), une cinquantaine d’employés des services de l’économat relevant de la direction de l’éducation de la wilaya de Skikda ont tenu, hier, un sit-in devant le siège de la direction, situé à la cité Cisel.

Ce rassemblement a été essentiellement motivé par la décision de la direction de l’éducation de suspendre à titre conservatoire deux adjoints économes, en attendant leur passage devant la commission de discipline. La direction invoque à ce sujet le refus de ces adjoints économes de répondre positivement à une réquisition qui leur avait été adressée pour prendre en charge d’autres établissements scolaires, vu le manque de personnel du service économique.

Chose que le responsable du bureau local de l’Unpef juge illégale, et d’expliquer : «Ces deux employés ne disposent pas de statut d’économe pour prétendre assurer le service dans d’autres établissements. Ils sont en droit de refuser une telle réquisition, sauf s’ils consentent de leur propre gré. Nous avons pourtant évoqué, auparavant, ce problème avec le directeur de l’éducation, qui nous avait promis de ne pas suspendre nos deux collègues.» Au niveau de la direction de l’éducation, on estime que le sit-in organisé par l’Unpef n’était qu’une démonstration qui n’a pas attiré grand monde et de juger que les réquisitions du personnel des services de l’économat avaient été décidées pour combler le manque du personnel en vue de répondre aux besoins des établissements scolaires et de leur éviter toute entrave en relation avec ces services.

Quant aux suspensions conservatoires des deux économes-adjoints, on estime au niveau de la direction qu’elles ont été décidées dans le respect des lois et qu’il appartient au conseil de discipline de décider des suites à donner à cette affaire.