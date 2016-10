Le pavillon mère-enfant en finition

Réagissez

Hôpital de Skikda

Les travaux de réhabilitation, voire de réaménagement de l’ancien hôpital de Skikda, qui figure parmi les premiers hôpitaux érigés lors de l’avènement du colonialisme français en Algérie, se poursuivent toujours.

Certains services sont déjà opérationnels depuis plusieurs mois, et on s’attelle, selon les dires de M. Bouaziz, directeur de l’établissement, à parachever d’autres services, dont le bloc opératoire. Le service pédiatrie, qui se limitait à une seule aile de l’hôpital, reste l’un des services ayant été le plus chamboulés, dans le sens positif du terme. Ainsi, on apprend que la pédiatrie ne sera désormais qu’une partie d’un ensemble beaucoup plus homogène et plus important en matière d’espace, d’infrastructures et de prestations.

«Tout un étage de l’enceinte hospitalière a été converti en un pavillon mère-enfant de 120 lits, autant dire tout un hôpital dans un autre. Ce pavillon comprend une salle d’accouchement, une maternité, un service néonatal, une pédiatrie en plus d’un service dédié à la chirurgie infantile», explique le directeur. Les travaux ayant concerné ce pavillon sont quasiment achevés. Les lieux, respirant encore le neuf, ont été aménagés en usant d’un design recherché en plus de la mise en place de moyens de mobilité et de proximité permettant, à titre d’exemple, de relier directement le bloc opératoire de l’hôpital à la salle d’accouchement.

A ce jour, seule la pédiatrie, d’une capacité de 24 lits, est fonctionnelle et les autres services telles la chirurgie infantile, la maternité et la salle d’accouchement, le seront dès la mise en fonctionnement du bloc opératoire qui reste tout de même le noyau de l’enceinte. «Les travaux au niveau du bloc se poursuivent toujours et à une bonne cadence, néanmoins, nous avons devancé les choses en achevant le pavillon mère-enfant. Nous allons passer à la phase finale de son équipement pour que le bloc opérationnel et le pavillon puissent être mis en service simultanément.» Par ailleurs, l’ancien hôpital de Skikda a été doté d’une nouvelle salle de réanimation. Remise à neuf, cette aile qui communique avec le service des urgences dispose d’une capacité de 24 lits équipés de monitorings de surveillance.

A relever que tous les services de l’ancien hôpital ont été concernés par l’opération de réhabilitation. C’est un plus pour le secteur dans cette ville en attendant, comme l’espère la population locale, que ces travaux soient renforcés aussi par un potentiel humain, médical surtout, à la hauteur de ses aspirations et de ses besoins.