Le parking Boulkeroua change de vocation

Cette proposition viendra certainement apporter quelques rectifications...

Décrié, dès sa projection, le parking à étages de la cité Boulkeroua, dans la zone basse de la ville de Skikda, va voir sa destinée changer.

On apprend en effet qu’une proposition vient d’être faite par les pouvoirs publics en vue de limiter à deux le nombre d’étages devant servir de parking et de réserver les trois autres pour y édifier un centre commercial. La concrétisation de cette proposition permettra d’abord de réduire de moitié l’enveloppe qui était réservée au projet et qui était de l’ordre de 100 milliards de centimes. En plus, l’implantation d’un centre commercial aura à drainer des dividendes financiers importants pour la commune qui en est le maître de l’ouvrage.

Cette proposition, en somme très attendue par la population, viendra certainement apporter quelques rectifications à un projet dont l’utilité est sujette à polémique. Ces derniers voyaient très mal l’implantation d’un parking à étages de cette ampleur dans une cité située à la périphérie de la ville et où le stationnement n’a jamais posé de problèmes, vu l’importance des aires libres ceinturant les lieux. «Voilà, dorénavant on aura à parcourir près de deux km pour aller garer notre véhicule au parking de Boulkeroua et on rentrera ensuite à pied !» ironisaient les citoyens, dès l’annonce, il y a deux années, de la construction de ce parking.

D’autres citoyens jugeaient également que la construction de ce parking, d’une capacité de 600 véhicules, ne répondait nullement aux considérations économiques propres à tout projet public. On estime même à Skikda que ce genre d’infrastructure aurait dû être implantée dans l’enceinte urbaine de la ville, où les places de stationnement sont devenues une denrée rarissime.

Cette proposition, pour le moins courageuse, ne peut être qu’applaudie par les habitants de la ville de Skikda, qui espèrent d’autres actions salvatrices.