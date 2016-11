Le moudjahid Ali Louahem M’Sabeh n’est plus

Réagissez

Un sincère et ultime hommage a été rendu, hier, au moudjahid Ali Louahem M’Sabeh, décédé dimanche dernier à l’âge de 75 ans. Son cercueil a été exposé, dans la matinée, à l’Hôtel de Ville, permettant ainsi à ses compagnons d’armes et autres amis et proches de se recueillir à sa mémoire dans une atmosphère emplie de sérénité et de tristesse.

Cet ultime honneur que l’APC a tenu à lui rendre a été très apprécié par sa famille, vu que le défunt avait passé une bonne partie de sa vie à travailler dans cette enceinte. Ali est né le 9 janvier 1941 à Hammadi Krouma, où il réussira ses études primaires. Il regagnera le lycée Larbi Tebessi à Skikda, où il continua de briller et de côtoyer le chahid Abdelhamid Lamrani.

Remarquant sa soif d’apprendre, son grand-père, El Mihoub, mettra ses petites économies au service d’Ali et l’envoya en 1956 à Tunis pour poursuivre son cursus. Ali avait alors à peine 16 ans. En 1957, à l’âge de 17 ans, il rejoindra le contingent des étudiants algériens en Tunisie pour regagner le pays et prendre part au combat libérateur. Une fois sur le sol de son pays, il sera affecté aux maquis du massif de Collo. Là, et en plus des activités liées à son instruction en langue française, et comme il avait aussi des connaissances en infirmerie, il occupa le poste d’infirmier à l’hôpital de la Wilaya II historique à Hjar Mefrouche, près de Aïn Kechra.

Il rejoindra par la suite l’hôpital de l’ALN qui se trouvait à El Aarta, dans la commune de Khnak Mayoune, dirigé alors par le professeur Toumi. Sa fille aînée, Souad, et en dépit d’une immense tristesse, acceptera d’évoquer quelques souvenirs de son père. «Il a fait la connaissance de notre mère Kayouche Fadila dans les maquis.

Elle-même native de Skikda et moudjahida dans les maquis de Collo et ils célèbreront leurs noces à l’indépendance. Et à l’indépendance, mon père et compte tenu de son instruction sera affecté à l’hôpital de Skikda puis, il regagnera les services de la mairie jusqu’à sa retraite», témoigne-t-elle. Entre-temps, Ali restera attaché au FLN et briguera plusieurs mandats d’élu à l’APW avant de rejoindre l’organisation des moudjahidine. Père de trois filles et d’un garçon qu’il a perdu, il n’y a pas longtemps, Ali Louahem laisse de lui l’image d’un homme juste et serviable.