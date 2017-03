Réagissez

La JSMS, le club local de football, occupe désormais l’espace public et crée l’événement à Skikda, en se rapprochant des trois places du podium de la Ligue 2. En dépit de la dernière défaite du club à Béjaïa, la JSMS garde encore toutes ses chances d’accéder en Ligue 1.

Cette ferveur retrouvée a encouragé le wali de Skikda à inviter une pléiade «d’hommes d’affaires» locaux en vue d’appuyer financièrement les efforts consentis pour redonner à la JSMS son prestige d’antan. L’initiative a permis effectivement, dans un premier temps, aux «hommes d’affaires» et aux représentants de quelques entreprises publiques présents de faire des promesses de dons allant de 30 à 200 millions de centimes. L’APC de Skikda, à travers le maire, s’est cependant distinguée du lot en proposant une aide de quatre milliards de centimes.

Cette enveloppe conséquente devra cependant passer par l’assemblée générale communale et espérons cette fois-ci qu’elle ne rencontrera pas d’entraves de la part de certaines personnes qui règlent souvent leurs comptes politiques aux dépens de l’intérêt général. Il y va du club des Skikdis, qu’on se le dise.

L’autre fait à retenir de la louable initiative des pouvoirs publics, ce sont les limites d’implication de quelques personnes, auxquelles on attribue trop facilement le titre «d’hommes d’affaires». Il s’est retrouvé, malheureusement, des chefs d’entreprise privées, qui ont amassé des fortunes immenses grâce aux projets que leur accorde la ville Skikda et qui deviennent trop chiches quand il s’agit de contribuer à ce qui fait le bonheur de cette cité.

Certains «hommes d’affaires», qui ont fait le déplacement pour figurer sur la photo de la réunion avec les autorités locales, ont promis de donner…30 millions de centimes et d’autres 50 millions. Des sommes relativement insignifiantes et qui n’honorent pas la JSMS. Heureusement qu’un commerçant local a sauvé la face de la sphère des «hommes d’affaires» locaux en proposant une enveloppe de 200 millions de centimes et heureusement surtout que les caisses de la commune soient encore pleines… Les hommes d’affaires skikdis, eux, sont occupés par leurs «propres affaires».