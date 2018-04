Réagissez

L’université de Skikda a accueilli dernièrement les travaux de l’atelier national sur l’élaboration et le développement de matériaux.

Rehaussée par la présence du professeur Hafid Aourag, directeur général de la direction de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette rencontre a vu la participation d’une pléiade de scientifiques et de chercheurs, venus de plusieurs régions du pays pour débattre des mécanismes à mettre en place en vue de développer encore le secteur de la recherche dans le domaine des matériaux.

Les travaux de l’atelier, qui se sont étalés sur deux jours, ont été inaugurés par l’intervention du Pr Aourag, qui, à travers sa conférence, annoncera globalement les contours de la thématique de l’atelier. Intitulée «Le livre blanc et l’initiative d’excellence en science et génie des matériaux», la conférence du Pr Aourag se voulait comme une approche d’initiation et de discussion devant amorcer déjà l’élaboration d’un avant-projet d’un livre blanc dans le domaine des matériaux, lequel reste l’un des secteurs d’excellence en termes de recherche dans notre pays. Invité à apporter plus de précisions à ce sujet, Salim Haddad, recteur de l’université de Skikda, expliquera que ce livre blanc représente les grands axes de recherche qui s’inscrivent dans la stratégie de développement de l’Etat.

«Sommairement, ce livre blanc représente un canevas global portant les la stratégie de développement du pays que chaque chercheur peut consulter pour identifier les fondements de cette même stratégie au vu des projections et des potentialités nationales», dira M. Haddad, en ajoutant que cet outil servira de base de données relatives aux matériaux, qui seront mises à la disposition des chercheurs de façon à leur permettre de mieux s’imprégner des priorités et des potentialités de développement de notre pays dans ce domaine. «C’est un moyen que beaucoup de pays développés utilisent et dans plusieurs secteurs pour définir leur stratégie et préciser également les mesures à entreprendre et les moyens nécessaires pour ce faire.

Ce livre blanc des matériaux appuiera grandement le domaine de la recherche, en ce sens qu’il permettra de raccourcir les délais de la mise en exploitation des projets, souvent assez longs, et permettra également de proposer les financements adéquats», ajoute notre interlocuteur. La première journée de l’atelier national a également été ponctuée par la présentation de deux autres communications. La première, présentée par le Pr Boubakour, du pôle universitaire de Koléa, s’est intéressée au «Management de l’innovation» et la seconde, présentée par le Pr Hamidouche de l’université de Sétif, s’est axée sur la corrélation entre le savoir et le développement technologique local.

La deuxième journée de cette rencontre scientifique a été essentiellement marquée par l’intervention du Pr Aourag, qui est revenu sur la problématique de «L’innovation technologique en science des matériaux»

A relever qu’en plus des conférences présentées, des travaux d’atelier ont également été également proposés lors de cette rencontre. Touchant dans leur globalité des thèmes en relation avec le domaine des matériaux, comme les métaux et composites, les céramiques, les polymères, ainsi que l’innovation en matière de synthèse, de rupture et d’architecture, ces ateliers et selon le recteur de l’université de Skikda avaient pour objectif de «faire l’état des lieux de l’art et d’étudier le potentiel dans les domaines devant être mis à jour», conclut M. Haddad.