Le DUC et le DMI suspendus

Lors d’une conférence de presse tenue hier, le wali de Skikda a annoncé la suspension du DUC et du DMI de la wilaya. Ils auraient été suspectés d’avoir frauduleusement introduit des noms de personnes sur les listes des bénéficiaires de logements lors du relogement au bidonville d’El Match. Cette décision est la première du genre dans une wilaya où l’attribution des logements a de tout temps été marquée d’opacité et de passe-droits. À titre d’exemple, depuis plus de 14 ans, aucune liste d’attribution de logements n’a été rendue publique et personne n’a eu ni à connaître ni à identifier les heureux bénéficiaires de plusieurs centaines de logements. Le wali fera également part de la suppression des noms de 5 indus bénéficiaires en affirmant sa volonté de lutter contre «le business des logements». Lors de la conférence, le wali est revenu sur cette opération qui a concerné 2393 familles relogées aux sites de Mssiouène et Zefzef et de rappeler la démolition de 1550 gourbis, dont 160 avaient été élevés en dernière minute.