Le couffin de la honte à Djendel

Lundi, des dizaines de citoyens du village de Guerbès, dans la commune de Djendel, à l’est de Skikda, se sont déplacés au chef-lieu de leur commune pour cadenasser le portail du siège de l’APC en signe de protestation contre leur «exclusion des listes des bénéficiaires du couffin du Ramadhan», selon leurs termes.

Le siège de l’APC est ainsi resté fermé durant toute la matinée de lundi et les manifestants sont allés jusqu’à bloquer les magasins communaux contenant les couffins devant être distribués aux nécessiteux. «Aucun couffin ne sera distribué tant que la liste établie par l’APC ne sera pas revue en incluant les familles pauvres de Guerbès qui ont été injustement exclues», ont-ils menacé avant de revenir à de meilleurs sentiments suite aux promesses qui leur ont été faites par le maire de Djendel d’étudier leur cas.

Les manifestants ont également dénoncé la manière employée pour acheminer ces couffins vers leurs bénéficiaires. En effet, d’habitude, c’est la commune qui achemine ces couffins vers les familles habitant les hameaux enclavés, alors que cette année, on demande à ces citoyens nécessiteux de venir la nuit et par leurs propres moyens au siège de l’APC pour disposer enfin de leurs couffins. Ces familles se retrouvent ainsi contraintes à débourser encore de l’argent pour trouver un moyen de transport. C’est une aberration qui s’ajoute encore au palmarès désolant du couffin du Ramadhan. Pourquoi continue-t-on à distribuer de la semoule et de l’huile et à en faire des tonnes, alors qu’un simple chèque, donné en catimini aux familles pauvres, suffirait à leur éviter de vivre de telles humiliations.