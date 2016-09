Le club El Assil gagne son challeng

Réagissez

Le concours hippique Children’s International Classic organisé par le club équestre El Assil de Skikda s’est clôturé samedi dernier après trois jours de compétition Le concours d’envergure internationale, le second du genre que le club El Assil organise, aura été ponctué par une très bonne organisation, aux dires des membres de la fédération équestre algérienne ainsi que de l’ensemble des clubs ayant pris part à cette manifestation.

Neuf clubs équestres du pays avec pas moins de 50 cavaliers ont pris part à ce concours dédié exclusivement aux jeunes catégories. La fédération équestre internationale (FEI) a délégué, pour l’occasion Dominque Ribot, un juge français, qui a eu à veiller au respect des règles propres au concours ainsi qu’au bon déroulement des épreuves. Lors d’un entretien, ce dernier tiendra à exprimer son satisfécit quant aux «efforts consentis en Algérie pour valoriser ce sport» et d’estimer que «Le cheval a de tout temps fait partie de la culture algérienne, chose qui consolide le travail accompli au niveau des clubs équestres algériens.

Au courant des dix dernières années, j’ai eu à maintes reprises de venir assister à des compétitions hypniques en Algérie et je peux affirmer que le niveau ne cesse d’enregistre de louables avancées». Pour revenir à la compétition de Skikda, M. Ribot a également exprimé ses reconnaissances aux membres du club El Assil «un club jeune et tout mignon qui a réussi à garantir tous les moyens humains et matériels pour réussir cet évènement.» La compétition qui s’est déroulée au centre équestre Hammadi Krouma s’est clôturée en apothéose avec la remise des prix aux jeunes lauréats en présence d’un public constitué essentiellement de familles.

Ainsi et selon les procès-verbaux des juges, le prix FEI bronze est revenu à Melissa Americhe, montant Flica du Club Casbah d’Alger. Pour le prix FEI silver, la palme est revenue à Hajer Aissat sur le cheval Linaress du club Sonatrach d’Alger alors que le FEI Gold a été remporté par Samy Sahraoui, sur le cheval Pompom Girl de Constantine. Ces lauréats devraient figurer dans le classement FEI avec les lauréats des autres pays et disposent de fortes chances de prendre part à une sorte de finale internationale qu’organisera la FEI au cours de l’année 2017. A rappeler que le club El Assil s’apprête déjà à organiser un autre évènement international, le FEI Jumping Challenge 2016 les 21, 22 et 23 septembre au centre équestre Hammadi Krouma.