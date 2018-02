Le calvaire des élèves et de leurs parents s’éternise

Réagissez

La situation n’a pas changé depuis trois ans...

La situation, pour le moins contraignante, que vivent depuis trois années déjà les élèves de l’école Saïd Bouchlouga, dans la commune de Filfila, à moins de 20 km à l’est de Skikda, n’arrive toujours pas à trouver une fin heureuse.

À ce jour, les 220 élèves de cet établissement continuent de se relayer sur trois salles de cours seulement avec toutes les conséquences pédagogiques imaginables sur leur scolarité.

« Suite au forcing opéré par l’association des parents d’élèves de l’école, l’APC s’était solennellement engagée, au mois de décembre dernier, à venir en aide à nos enfants avec la promesse de doter cette école de quatre salles de cours en préfabriqué en attendant de reconstruire en dur les quatre salles démolies pour des considérations de sécurité. Seulement, à ce jour, ce projet tarde encore à se concrétiser laissant nos gosses vivre la même situation», rapporte Abdelhafid Nouiouat, membre de l’association, chargé de la communication.

Ce dernier ajoutera qu’il y a quelques semaines seulement, les parents avaient réellement cru que les déboires de leurs enfants allaient enfin cesser en apprenant que des responsables de l’entreprise chargée du projet s’étaient déplacés à Filfila, pour prendre les choses en main. «Malheureusement, notre joie n’a pas top duré puisque l’entreprise concernée n’a plus donné signe de vie. Quel serait le motif de cette situation ? Nous ne le savons pas encore et nous craignons que ce projet ne soit une fois de plus retardé», poursuit M. Nouiouat. D’autres parents n’ont pas manqué de tirer la sonnette d’alarme en estimant que si cette situation venait à perdurer, l’école Bouchlougha finira par fermer ses portes en évoquant une certaine hémorragie qui commence déjà à la concerner.

«Sur les 60 élèves de la première année du primaire, 46 ont déjà quitté cet établissement pour aller poursuivre leur scolarité dans d’autres écoles. Les parents craignent vraiment pour la scolarité de leur progéniture et ils ont raison», jugent-ils, en estimant que les parents préfèrent vivre les contraintes liées à l’éloignement des nouvelles écoles, plutôt que de laisser leurs gosses dans une école où ils ne bénéficient que de la moitié du volume horaire réglementairement requis.

La situation relative à la scolarité dans cet établissement a été mainte fois dénoncée par les parents, qui avaient tenu au courant de cette année scolaire deux sit-in en vue d’attirer l’attention des pouvoirs publics. À rappeler qu’il y a trois années, quatre salles de cours sur les sept que comptait cette école avaient été démolies suite à une expertise faite par le CTC qui avait conclu que ces salles comprenaient des malfaçons et représentaient des risques réels. À cette époque, on avait promis de remédier à ce manque en projetant la construction de nouvelles salles, chose qui, malheureusement, n’a jamais été faite depuis.