Le bureau d’ordre de Skikda s’implique

Réagissez

Des peines de prison ferme ont été prononcées par le tribunal de Azzaba, la semaine dernière, contre l’ancien président de l’APC de la commune de Hammadi Krouma, qui a été condamné à 3 ans de prison ferme, ainsi que 18 architectes qui ont écopé de 2 ans de prison ferme. L’affaire, jugée en première instance remonte à la fin des années 2000 et concerne des projets de contrôle et de suivi en relation avec des opérations lancées dans le cadre de l’amélioration urbaine.

La condamnation des architectes a vite fait réagir le bureau local de l’Ordre des architectes, qui s’était réuni, mercredi dernier, pour défendre la cause de ses affiliés. «L’unique chef d’inculpation retenu contre nos architectes était ‘‘l’obtention d’avantages non justifiés’’ dans des projets de contrôle et de suivi.

Le rapport d’expertise ayant servi de base à cette condamnation est allé jusqu’à conclure que ces architectes avaient majoré leurs tarifs, chose qui est injustifiée vu que l’ensemble des architectes s’est limité, lors des conventions signées avec l’APC au tarif mensuel de 54 000 DA alors que la loi autorisait une fourchette allant de 54 000 DA à 75 000 DA», expliquent des membres du bureau d’ordre de Skikda. Ces derniers estiment que l’ensemble des architectes incriminés «sont des professionnels qui ont fait leur travail convenablement, sans aucun avenant.

D’ailleurs, l’expertise a conclu noir sur blanc que l’APC n’avait subi aucun préjudice». Les membres du bureau de l’Ordre mettent également en filigrane «l’exploitation d’un amalgame lexique relatif au gré à gré». Et d’expliquer : «La signature des conventions avec nos architectes s’est faite selon les règles et après des consultations, comme le prouvent les documents officiels.» Le bureau d’ordre de Skikda se dit prêt à défendre ses membres «Nous allons convoquer une assemblée générale dans les jours à venir pour expliquer ces faits et saisir les autorités sur cette affaire. Le bureau entend également se constituer partie civile lors du procès en appel», concluent nos interlocuteurs.