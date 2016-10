La troupe de Bordj Bou Arréridj remporte le 1er prix

Réagissez

Consacrées aux troupes musicales andalouses dont la composante était exclusivement jeune, les journées de la musique du patrimoine de Skikda se sont clôturées, samedi dernier par la remise des trois premiers aux troupes musicales, toutes versées dans la musique andalouse.

Organisées par l’association Rassd Oua Maya de Skikda avec le concours de la DJS et de la Maison de la culture Mohamed Serraj, ces journées ont créé l’évènement culturel à Skikda en brisant la monotonie qui caractérise certaines institutions culturelles. Les sept troupes qui se sont relayées, trois jours durant, sur la scène auront réussi à charmer un public aussi nombreux que connaisseur.

La distinction suprême a été décernée à la troupe Bibane El Andalouss (les portes de l’Andalousie) de la ville de Borj Bou Arréridj dont les jeunes musiciens ont montré une grande maîtrise dans des interprétations de la Sanaa, un genre propre à l’Algérois. «Les jeunes musiciens de cette troupe ont réussi à exprimer une très bonne homogénéité» a estimé Maître Badar Boughanjoua, président du jury. Le deuxième prix a été décerné aux jeunes de la troupe d’Oum El Bouaghi pour ses interprétations du genre Gharnati, un genre de l’école de Tlemcen et la troisième place est revenue à la troupe de Jijel, qui elle aussi, a présenté un répertoire de la Sanaa. Le jury, tout comme les organisateurs, ont également tenu à honorer la fillette Maissa Zellagui, percussionniste de la troupe de Souk Ahras, qui a subjugué et le public et le jury par une dextérité extraordinaire. La troupe Rasd Oua Maya de Skikda, dirigée par Cheikh Ahmed Chekkat qui participait hors concours, a quant à elle opté pour programme de chants patriotiques à l’occasion de l’approche de l’anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne.