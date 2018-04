La tension aurait baissé à l’ADE

Réagissez

Après la journée de protestation, organisée mardi dernier par les travailleurs du centre de Skikda dépendant de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE), la tension aurait nettement baissé.

C’est ce que laissent comprendre plusieurs employés, même si d’autres disent craindre d’éventuelles représailles administratives.

A ce sujet, Fodil Barket, le secrétaire général du syndicat d’entreprise de l’ADE dépendant de l’UGTA, dira qu’après le rassemblement tenu mardi dernier, il a tenu à en rendre compte à l’Union de wilaya, d’autant plus que certains syndicalistes avaient pris part à ce rassemblement «alors qu’en tant que tels, ils avaient été invités au dialogue et à venir exprimer les revendications des travailleurs au sein du cadre syndical bien avant le recours au rassemblement».

Au sujet de ces revendications, M. Barket dira : «Pour ce qui est des œuvres sociales, elles sont perçues, même si elles ne sont pas assez conséquentes au niveau de notre entreprise qui participe à hauteur de 2 % et le reste, c’est selon les cotisations des travailleurs.

Quant à la convention de l’entreprise, la loi stipule que la dernière convention reste en vigueur jusqu’à un éventuel renouvellement.» Ayant été lui-même cité lors de ce rassemblement, M. Barket s’en défendra en expliquant : «On a avancé que je cumulais deux postes, celui de chef de centre et celui de secrétaire général du syndicat, alors qu’en réalité, tout le monde sait que j’ai été élu au poste syndical il y a moins de quatre mois seulement et que j’attends toujours la décision administrative de mon détachement pour ne me consacrer qu’à ma tâche de syndicaliste. Je ne peux tout de même pas abandonner les obligations de mon poste de chef de centre de mon propre chef.»