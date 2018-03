La santé se fait la guerre

Réagissez

A en croire des sources très proches de la direction de la santé de la wilaya de Skikda, une commission d’enquête a été dépêchée au nouvel hôpital par le ministre de la Santé et de la Population, suite à un rapport adressé par le DSP aux instances ministérielles.

Un rapport dont un avant-goût avait été révélé par le DSP lors d’une conférence de presse, qu’il a animée et à laquelle El Watan n’avait pas été convié par le cabinet de la wilaya, qui n’a invité que quelques titres seulement au détriment de plusieurs autres organes de presse et de leurs lecteurs.

Pour revenir à la guerre que se livrent le DSP et les chirurgiens, ainsi que la direction du nouvel hôpital, elle avait été entamée suite à un sit-in tenu par 13 chirurgiens pour «dénoncer les pressions exercées par le DSP visant à nous obliger à pratiquer des césariennes, alors qu’on ne dispose pas d’une formation qualifiante pour ce faire», selon leurs termes. Le DSP ne tardera pas à réagir et de les accuser «de refuser de pratiquer ces interventions pour transférer les parturientes vers le privé en connivence avec le directeur de l’hôpital», et d’appuyer ses déclarations des taux de transferts des parturientes vers des cliniques privées. A leur tour, les chirurgiens concernés répliqueront par un communiqué non officiel, largement diffusé sur les réseaux sociaux, dans lequel ils réfutent les accusations du DSP et les qualifient «d’irresponsables».

La commission d’enquête qui était, hier, à son deuxième jour de travail à Skikda, s’est entretenue avec les parties concernées et devrait, selon certaines sources, clôturer son travail au plus tard demain jeudi.