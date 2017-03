La région est de la wilaya toujours aux oubliettes

Réagissez

Les commerçants de la région est de la wilaya de Skikda ne savent plus à quel saint se vouer. Font-ils réellement partie de cette immense wilaya de Skikda, ou leur faudra-t-il aller à Annaba pour régler leurs affaires ? On savait que les habitants de la Marsa se soignent à Annaba et que leurs enfants suivent leur formation professionnelle à Berrahal. Il ne reste qu’à orienter les commerçants vers cette autre wilaya pour fermer la boucle de l’absurde.

«Tous les commerçants des daïras de Azzaba et de Ben Azzouz, affiliés à la Caisse nationale d’assurance des non-salariés (Casnos) continuent depuis des lustres déjà de dépendre de l’antenne de Skikda, avec tous les désagréments qu’une telle situation engendre», rapportent plusieurs commerçants de cette région. En effet, les habitants des communes de Azzaba, Leghdir, Djendel, Essebt, Bekkouche, Aïn Charchar, Ben Azzouz et la Marsa sont obligés à chaque fois d’aller à Skikda pour tout ce qui concerne leur situation vis-à-vis de cette caisse. «Que ce soit pour les formalités administratives en relation avec les déclarations, ou même le contrôle médical, nous nous trouvons encore obligés de parcourir plus de 100 km aller-retour», témoignent les commerçants concernés. Ces derniers assimilent ces contraintes à de la bureaucratie, en expliquant qu’à chaque déplacement à l’antenne de Skikda, ils se retrouvent souvent obligés de patienter des heures entières dans une interminable chaîne pour régler leur situation.

«Ces files d’attente sont le résultat de cette centralisation absurde. Une seule antenne, et avec toute la bonne volonté de ses employés, ne peut pas à elle seule contenter des milliers de commerçants qui viennent de plusieurs daïras de la wilaya, dont celle du chef-lieu de wilaya», estiment-ils en rappelant les multiples tentatives faites par l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), qui n’a cessé de saisir la direction générale de la Casnos pour l’ouverture de nouvelles antennes à travers la wilaya. A ce jour, seules les promesses continuent d’être faites. Point de concret !