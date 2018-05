La lenteur des programmes dénoncée

Réagissez

Ils ont traversé la ville pour aller manifester leur...

Une partie des souscripteurs AADL de la wilaya de Skikda ont tenu, hier, une marche qui les a conduits du siège de l’agence, implantée à la cité Merj Eddib, jusqu’au siège de la wilaya.

La décision d’organiser cette marche a été décidée lors du regroupement des souscripteurs, venus, une fois encore, dénoncer les lenteurs que vivent leurs programmes. «On est déçus et écœurés», ne cessaient de répéter hier les souscripteurs «Cela fait des années qu’on ne cesse de nous nourrir de fausses promesses et voilà qu’on vient d’apprendre que les souscripteurs AADL 2 de 15 wilayas du pays allaient avoir possession de leur logement avant l’Aïd, alors que chez nous, on n’arrive pas encore à attribuer le programme AADL 1.

C’est une honte!», lançaient-ils au bord de la crise de nerfs. «Nous, les souscripteurs au programme AADL 1, nous attendons depuis 15 ans déjà et à ce jour on navigue dans le noir. D’année en année, on ne fait que nous gaver de promesses jamais tenues.

C’est trop ! 15 ans barakat», ont-ils scandé, comme s’ils cherchaient à en découdre. Le plus navrant dans cette histoire, est d’apprendre que les logements implantés à Bouzaâroura, entre Skikda et Fil-Fila, ont été bel et bien achevés voilà déjà plus d’une année, mais qu’ils ne sont toujours pas attribués. «Au début de l’année 2017 déjà, on nous a promis qu’on allait enfin disposer de notre bien dans un délai de quatre mois, c’est-à-dire le temps de mener un projet de VRD. Ce projet n’est toujours pas achevé, et à voir la cadence des travaux qui s’y font, on risque d’attendre plusieurs mois encore», juge-t-on.

PROBLÈME DE FONCIER ?

Les autres souscripteurs concernés par le programme AADL 2 font pour leur part d’un constat plus amer, voire invraisemblable. «Croyez-le ou non, si dans d’autres wilayas ce programme a déjà été achevé, à Skikda, on n’arrive même pas à trouver des sites devant abriter une partie de AADL 2», témoigne-t-on encore. Le temps passant, l’ambiance devient électrique et la tension monte. «On va organiser une marche jusqu’au siège de la wilaya. Il faut qu’on sache qu’on n’en peut plus !»

Cet appel sera vite repris par la majorité des présents. Les seuls interlocuteurs venus dialoguer avec les manifestants se limitaient aux agents de la Sûreté nationale, qui tenteront à plusieurs reprises de calmer les esprits.

En vain ! Les manifestants entament alors leur marche qui les mènera sur près de deux kilomètres à travers les grandes artères de la ville. Entre- temps, un cordon sécuritaire fut dressé par quelques policiers près de l’annexe communale de Merj-Eddib, pour dissuader les manifestants de rejoindre le grand axe des Allées du 20 Août 1955, mais les marcheurs poursuivront leur périple, sans heurt aucun.

Au siège de la wilaya, ce sont encore des officiers de la sûreté qui entameront le dialogue avec les souscripteurs. Ces derniers rapportent à cet effet qu’il a été convenu de déléguer 5 représentants qui doivent rencontrer, aujourd’hui, des responsables locaux en présence du directeur de l’agence AADL de Skikda. On y reviendra dans nos prochaines éditions.