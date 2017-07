Réagissez

La caravane médicale multidisciplinaire a été lancée hier, dans la wilaya de Skikda.

Chapeautée par la direction de la santé et de la population (DSP), elle concernera les populations de Ouled Attia, à l’extrême ouest de la wilaya. Selon M. Daamech, DSP, la caravane se tiendra «au niveau de la polyclinique Bounaguera de l’établissement public de santé de proximité de Ouled Attia, qui, en plus de l’unité de soins à domicile et de l’unité mobile, tend à rapprocher les services de la santé des habitants de cette région pour mieux répondre à leurs besoins et à améliorer leur accessibilité aux prestations médicales».

Au sujet des actes de santé devant se faire lors de cette caravane, le DSP dira qu’ils auront à s’articuler autour de «Consultations médicales dans 15 spécialités, circoncision de 190 enfants nécessiteux recensés, examens de radiologie et d’analyses médicales effectués par des spécialistes, examens d’optométrie avec fourniture de lunettes pour les enfants scolarisés et d’autres actes encore».

Le dispositif mis en place, selon les dires de M. Daamech, devrait amplement suffire «pour mener à bien cette opération de proximité grâce notamment au staff médical mobilisé à cette occasion». Il ajoutera que cette première caravane est appelée à devenir une habitude qu’on aura à renouveler chaque trimestre et concernera, à chaque fois, de nouvelles régions de la wilaya.