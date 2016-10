L’université de Skikda formera les cadres des APC et de Sonatrach

Réagissez

Université de Skikda

Au rectorat de l’université du 20 Août 1955 de Skikda, on ne cache pas sa satisfaction quant aux dernières démarches engagées en vue de s’adapter aux exigences de l’heure. Une satisfaction qui mérite d’être signalée, vu que l’université, et à un degré plus important, le pôle hydrocarbures de Skikda, sont restés des années durant loin de toute proximité sociale avec leur milieu environnant.

Aujourd’hui, et même si le deuxième pôle des hydrocarbures du pays continue de se cloîtrer dans sa légendaire tour d’ivoire, l’université, elle, commence petit à petit à s’incruster dans la vie socio-économique de la région. «Ces derniers jours seulement, on a signé une convention avec les 38 communes de la wilaya en vue de leur assurer, à partir de ce mois d’octobre, des formations spécialisées au profit de leur personnel administratif. Nous avons mis à leur disposition et le personnel enseignant et les moyens didactiques nécessaires. Le choix des formations a été mûrement réfléchi, conjointement avec l’administration locale, en fonction des besoins de ces APC. Ainsi, le personnel que nous aurons à accueillir bénéficiera d’une formation en textes juridiques, en communication, marchés publics et en comptabilité publique.

C’est une première pour nous et sa concrétisation a été rendue possible grâce, notamment, à l’adhésion de nos enseignants à cette approche de proximité», dira M. Haddad, recteur de l’université de Skikda, qui ne manquera pas de signaler que plusieurs APC de quelques wilayas limitrophes n’ont pas manqué de solliciter l’université de Skikda en vue de faire bénéficier leurs cadres administratifs de cette même opportunité de formation. «C’est une option que nous aurons à étudier prochainement en vue d’étendre et de fructifier cette approche», ajoute notre interlocuteur.

Dans la même visée de proximité, l’université de Skikda vient également de signer une autre convention avec Sonatrach pour assurer des formations de mise à niveau des cadres des différentes unités de production implantées au niveau du pôle hydrocarbures.

A ce sujet, le recteur expliquera que ces cadres auront à bénéficier de formation en français des affaires, ainsi qu’en langue anglaise.

«Pour la langue française, les cours débuteront au courant de ce mois», a-t-il précisé. En plus de ces deux formations, l’université travaille également avec les jeunes promoteurs de l’Ansej en leur assurant des formations cycliques devant leur permettre de mieux gérer leurs projets. «L’université dispose de laboratoires de recherche, d’équipements scientifiques lourds et d’une pléiade d’enseignants qui peuvent contribuer directement dans la vie économique de la région.

Pour ce faire, nous nous apprêtons à proposer des projets de formation-clés et de les proposer aux acteurs économiques et administratifs de la wilaya. Ceci nous permettra de nous impliquer davantage dans notre environnement direct et de rentabiliser aussi les moyens humains et matériels de notre université», conclut M. Haddad.