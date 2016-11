L’infrastructure renaîtra-t-elle de ses cendres ?

Réagissez

C’est un joyau architectural qui a été laissé...

Finalement, on apprend que la piscine olympique Ben M’hidi, ex-Jeanne d’Arc, devrait être réhabilitée.

La visite, jeudi dernier, du nouveau wali de Skikda a cette enceinte a permis aux uns et aux autres de constater l’immense dégradation de ces lieux, laissés «en jachère» des décennies durant. Même si les orientations du wali versaient dans l’urgence de la rouvrir la saison estivale prochaine, il restait encore à trouver la bonne solution pour sauver ce joyau architectural. Au niveau de l’APC, on laisse déjà comprendre que l’étude de réhabilitation, qui a coûté 700 millions de centimes, a déjà été réalisée et qu’il ne reste qu’à choisir la bonne formule pour concrétiser ce projet.

Approché à ce sujet, M. Tabbouche, P/APC de Skikda dira : «L’appui du wali devrait nous encourager à sauver cette enceinte. Il nous reste encore à nous concerter pour décider de la formule à retenir. Deux options essentielles s’offrent à nous, soit on puise dans les finances de la collectivité dans une conjoncture d’austérité, soit on aura à mettre la location de la piscine aux enchères pour une concession ne devant pas dépasser les 25 ans, et il appartiendra alors aux enchérisseurs retenus de réhabiliter l’enceinte à leurs frais en veillant à ce que l’opération de réhabilitation soit conforme aux exigences techniques et matérielles retenues par l’étude».

L’opération de réhabilitation, telle que retenue par l’étude avoisinera les 15 milliards de centimes, ce qui représente une enveloppe très lourde pour la caisse communale, aux dires du P/APC. «Nous avons exigé, lors de l’étude, que le principe de remplissage du bassin olympique en eau de mer soit retenu et ses mécanismes, moteurs et autres automatismes renouvelés. Nous avons insisté pour que l’opération de réhabilitation n’altère en rien cette piscine ni qu’elle ne la défigure. Nous entendons la restaurer et non la défigurer.

C’est cette volonté qui a fait que le montant de réhabilitation soit assez élevé», poursuit le même responsable. Au sujet des risques dus au ressac qui pesaient sur cette enceinte, le maire précisera que le projet de confortement passant par la piscine est à 85 % d’achèvement. «Le bassin ainsi que les autres composants de cette piscine sont maintenant stabilisés, et il ne nous reste qu’à procéder aux opérations de restauration», dira-t-il avant de révéler que les cahiers des charges relatifs à cette opération ne sauraient tarder de paraître dans la presse pour enclencher l’opération. «La visite du wali à cette piscine et les recommandations et autres conseils qu’il a eu à nous apporter devraient obligatoirement nous encourager pour rouvrir notre piscine olympique au plus tard, le mois d’août prochain», conclut notre interlocuteur.