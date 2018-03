L’élection de la discorde

Réagissez

L’élection de la nouvelle composante de la Chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Skikda s’est déroulée, hier, et a été marquée par le retrait de plusieurs candidats représentant le port de Stora.

Ces derniers, qui ont pris attache avec El Watan, n’ont pas manqué de signifier leur mécontentement devant ce qu’ils ont qualifié de dépassements ayant entaché le déroulement de ces élections, selon leurs termes. «La majorité des professionnels du port de Stora qui se sont portés candidats pour ces élections ont décidé de se retirer pour signifier leur mécontentement.

Onze candidats représentant les marins pêcheurs sur les 14 retenus ont préféré se retirer, tout comme 3 des 5 patrons de pêche et 16 des 19 armateurs concernés», ont rapporté nos interlocuteurs. Pour expliquer les motifs ayant conduit à ces retraits, ils évoquent le choix du lieu les ayant abrités, en plus d’autres griefs. «Nous nous demandons pourquoi a-t-on localisé le déroulement des élections qui concernent les professionnels du port de Stora au niveau de la direction de la pêche et de l’aquaculture, alors que nos collègues de Collo et de la Marsa ont accompli leur devoir au niveau de leurs ports respectifs ? Nous estimons que le port de pêche de Stora était le plus adéquat à ce genre d’élections à moins que l’administration chercherait à centraliser l’opération à d’autres fins», ont-ils laissé comprendre.

Ils avancent également que la date de ces élections «a été décidée par le seul président de la commission sans concertation aucune», ajoutant que «la direction de la pêche a gonflé le nombre d’associations professionnelles impliquées dans ces élections en portant leur nombre à sept, alors qu’en réalité il n’existe que quatre associations professionnelles». Pour sa part, Hocine Boussbia, directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Skikda, tiendra à réfuter ces accusations en déclarant : «Le retrait est un droit que je ne commenterai pas et qui n’influera en rien sur l’élection de la chambre de la pêche.

Ces élections ont été préparées et se sont déroulées en toute transparence. On a veillé à ce que des huissiers de justice soient présents au niveau des trois bureaux de vote de Skikda, de Collo et de la Marsa. La commission qui a eu à préparer ces élections a accompli sa tâche selon la loi en affichant publiquement les listes respectives, bien avant ce jour, et elle n’a été destinatrice d’aucun recours». Au sujet du déroulement des élections de Skikda au niveau de la direction de la pêche et non au port de Stora, M. Boussbia dira : «Ce choix est du ressort de l’administration et non des professionnels. Nous avons en tant qu’administration à considérer beaucoup de paramètres, notamment l’aspect sécuritaire. Il est de notre devoir de tout entreprendre pour assurer à ces élections un cadre sécuritaire convenable et de décider du choix du lieu qui nous paraît le plus adéquat, tout en respectant toute la réglementation régissant ce genre d’élections».

Évoquant le point relatif aux associations impliquées dans ces élections, il dira qu’elles avaient été retenues dans le strict respect des critères. «Pourquoi ceux qui accusent aujourd’hui la direction de la pêche d’irrégularités n’avaient-ils pas présenté leurs réserves alors qu’ils disposaient d’un laps de temps assez large pour le faire ? Pourquoi ils ne le font qu’aujourd’hui ?», s’est-il interrogé.