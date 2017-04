L’assassin d’un sexagénaire interpellé

Réagissez

Le corps sans vie de C. Ahcène, 64 ans, a été déterré, jeudi dernier, non loin de Lehfayer, un hameau de la commune de Filfila, à l’est de Skikda.

La victime est portée disparue depuis plus d’une semaine, et toutes les tentatives entreprises par sa famille pour la retrouver ont été vaines. Selon ses proches, C. Ahcène avait pour habitude d’aller cultiver un lopin de terre près d’une zone militaire sur les hauteurs d’El Karia.

«C’ était la seule personne autorisée à aller vers ces terres», raconte un de ses proches. Quelques jours seulement après sa disparition, ses proches ont vite suspecté B. Rachid, 45 ans, à cause d’un différend qui opposait les deux hommes. La suspicion s’est vite amplifiée, lorsque B. Rachid, vendeur de musc dans les mosquées, s’était volatilisé depuis la disparition du vieux Ahcène. On raconte même qu’il avait été aperçu, un soir, portant des blessures au visage. Ces suspicions seront plus importantes lorsque les militaires ont signalé sa présence sur les lieux du crime. Ceci emmènera les forces de sécurité à mettre sa demeure sous surveillance jour et nuit, et il aura fallu patienter jusqu’à jeudi dernier, lorsque le présumé assassin a tenté, à la faveur de la nuit, de regagner son domicile, où il sera interpellé. Selon des membres de la famille de la victime, le présumé assassin aurait déclaré qu’il n’avait pas tué le sexagénaire, qu’il dit avoir retrouvé déjà mort et qu’il n’aurait fait que l’enterrer. Il conduira les services de sécurité au lieu où se trouvait le corps. L’autopsie révélera plusieurs coups portés à la victime, dont un au crâne, qui lui aurait été fatal, en plus de deux autres blessures à l’arme blanche à la poitrine et au dos.