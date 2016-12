L’ancien président d’APC et son épouse devant la justice

Réagissez

La chambre d’accusation de la cour de Skikda a renvoyé, tard dans la nuit de lundi dernier, l’affaire dite de l’ex-Maire de Tamalous et de son épouse, devant le tribunal correctionnel. L’ex-P/APC, son épouse, trois élus et deux employés communaux, auront ainsi à répondre de plusieurs chefs d’inculpation, dont «faux et usage de faux», «dilapidation de biens publics» et «complicité».

La genèse de cette affaire remonte à l’année 2012, lorsque le P/APC, selon les éléments retenus contre lui par l’enquête judiciaire, avait accaparé un terrain de 4000 ha avant de l’inscrire au nom de son épouse. Le maire incriminé et lors de l’enquête n’avait cessé de se défendre en avançant que le terrain en question appartenait en fait à la famille de son épouse et que celle-ci était l’unique héritière légitime.