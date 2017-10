Interpellation d’un agent de la CNAS pour trafic de drogue

Réagissez

Hier après-midi, un employé à l’agence locale de la Caisse de retraite de la ville d’Azzaba, à l’est de Skikda, et deux de ses complices, ont été mis en détention préventive par le magistrat instructeur du tribunal de la même ville. Selon des sources locales, l’agent avait auparavant été interpellé en flagrant délit de possession d’un kilogramme de cannabis dissimulé dans le coffre de son véhicule. L’enquête menée par les éléments de la sûreté de daïra de Azzaba parviendra à remonter la filière et à arrêter deux autres personnes originaires de la ville de Annaba. Les mêmes sources ajoutent que l’interpellation du premier suspect s’était faite suite à des informations insistantes qui circulaient dans la ville de Azzaba au sujet de son activité. Une souricière fut par la suite tendue par les mêmes services et conduira à son interpellation.