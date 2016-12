Installation du nouveau wali, Mohamed Hadjar

Réagissez

Hier, Mohamed Hadjar, nouveau wali de Skikda, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions en présence de l’ex-wali, Chater Abdelhakim. Lors d’une allocution faite à cette occasion, le nouveau wali s’est dit prêt à poursuivre les efforts de développement dans cette wilaya dans un cadre collégial «pour mettre en pratique le programme tracé par le gouvernement», a-t-il ajouté.

Décrivant Skikda comme une wilaya «axiale», il a également fait part du respect qu’il lui voue, ainsi qu’à ses habitants. M. Hadjar est titulaire d’une licence en sciences économiques et d’un Master MBA obtenu à l’université de l’Arizona aux Etats-Unis d’Amérique. Il a occupé plusieurs fonctions administratives, notamment, chef de daïra de Brezina, dans la wilaya d’El Bayadh, à Bir El Djir (Oran) et Mohamadia, dans la wilaya de Mascara, avant de servir en tant que secrétaire général des wilayas de M’sila, Sidi Bel Abbès et Blida. Originaire de Tiaret, M. Hadjar, 63 ans, est père de cinq enfants.