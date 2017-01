Installation de nouveaux feux tricolores

Réagissez

La municipalité de Skikda s’apprête à lancer les travaux d’implantation de seize nouveaux feux tricolores dans divers sites du périmètre urbain. Ce projet, dont le coût est de 12 milliards de centimes, et après un premier appel d’offres infructueux, devra être lancé dans moins de deux mois, selon les déclarations de M. Tebbouche, P/APC.

Au départ, l’étude relative au plan de circulation de la ville de Skikda, réalisée il y a moins de deux années, avait préconisé 12 feux tricolores seulement, mais la commission technique en charge de ce volet a préféré en rajouter quatre autres. Composée de représentants de la daïra, de la commune, de la sûreté de wilaya et de la direction des transports, ainsi que du bureau d’études, la commission, au vu des problèmes liés à la densité du trafic sur l’artère principale de la ville, l’avenue Didouche Mourad en l’occurrence, a proposé de doter cet axe de trois feux tricolores et un quatrième au niveau du rond-point du stade du 20 Août 1955.

Pour les feux de l’avenue Didouche, ils seront répartis sur trois sites, un devant le siège d’Air Algérie, le second sur l’axe menant au commissariat du 3e arrondissement, et le dernier sur la rue longeant le tribunal et menant vers le quartier Napolitain. Plus au nord de la ville, deux feux sont prévus, l’un sur le bd Front de mer, juste près du passage menant au port, et le second, sur l’avenue Zighoud Youcef, menant de la place du 1er Novembre vers Beni Malek. Au sud de la ville, l’avenue Houari Boumediene, qui ceinture la zone basse de Skikda, se verra dotée de cinq feux tricolores.

Le premier sera implanté sur la RN3 menant à la cité Sicel. Un deuxième au niveau du carrefour Boulkeroua et Zef-Zef, un 3e au carrefour du pôle administratif, un 4e au carrefour reliant El Match et la cité du 20 Août 1955, et le dernier sur le carrefour menant à la cité Merj-Eddib, juste au niveau de l’entrée de la cité AADL. Les anciens feux de l’avenue des Allées du 20 Août, sur le carrefour menant à la cité des Frères Saker, seront renouvelés et synchronisés et on prévoit l’implantation de nouveaux feux près du siège technique de l’APC, ainsi que sur l’axe passant par le centre culturel Ali Tlilani et d’autres feux sur la route passant par la double voie Benkrea

( la gare El Barrani).

La région sud-ouest de la ville se dotera également d’un jeu de feux tricolores devant être implantés juste au niveau du carrefour reliant l’avenue du Faubourg, la CIA et les Frères Saker. La cité Merj-Eddib, enfin, aura, elle aussi, ses feux et, selon l’étude du projet, ces derniers seront implantés près de la cité militaire, sur la route desservant la cité AADL. Selon le maire, l’ensemble de ces feux, du moins ceux se trouvant sur des axes routiers desservant le même trafic, seront synchronisés de façon à assurer une meilleure fluidité. Il reste juste à espérer que ces nouvelles installations viennent soulager un peu le cauchemar de la circulation dans une ville devenue trop étroite pour juguler un trafic monstre. Il reste aussi à espérer voir enfin cette ville se doter d’autres infrastructures modernes, comme les trémies, les auto-ponts et, surtout, des parkings à étageses.