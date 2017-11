Incendie à la raffinerie

Réagissez

Un incendie s’est déclaré, jeudi dernier vers 17h 30, à la raffinerie de Skikda, au moment où les techniciens s’attelaient à redémarrer les unités mises à l’arrêt depuis la nuit de mardi dernier. Selon des travailleurs du complexe, l’incident s’est produit non loin de l’entrée du réacteur et a amené les agents d’intervention à réagir efficacement pour circonscrire le sinistre et éviter d’éventuelles propagations des flammes. Ces sources ne signalent par ailleurs aucun dégât. Cet incident est le deuxième à se produire à la raffinerie en moins d’une semaine. Mardi dernier, des travailleurs avaient déjà fait part d’un incident pour le moins étrange ayant concerné les écrans de contrôle qui s’étaient subitement éteints, conduisant ainsi à la mise à l’arrêt préventif des installations.