Hammadi Krouma (Skikda)

Des travailleurs communaux bloquent le siège de la mairie Parmi les revendications soulevées, le refus catégorique de la liste d’attribution dressée par l’Assemblée communale et la demande de son annulation pure et simple.

Jeudi dernier, près de 200 employés de l’APC de Hammadi Krouma, dans la daïra de Skikda, ont tenu un rassemblement devant le siège de la mairie pour dénoncer «les irrégularités ayant entaché l’attribution de 24 logements entrant dans le cadre d’un programme destiné aux travailleurs de la commune», selon leurs dires.

Ils ont également fait part de leur refus catégorique de la liste d’attribution dressée par l’Assemblée communale et demandé son annulation pure et simple. Ils estiment que la liste rendue publique comporterait plusieurs dépassements. Et d’avancer que la commission devant étudier les 200 demandes des travailleurs communaux n’aurait pas accompli son travail convenablement.

«Les membres de cette commission se sont contentés de rendre visite à quelques demandeurs seulement au détriment des autres. Nous demandons l’ajournement de l’attribution le temps de réactualiser l’étude des dossiers d’une façon plus équitable et juste», ont-ils fait savoir.

A relever qu’aucun élu ni membre de la daïra de Skikda ne s’étaient rendus auprès des travailleurs pour tenter de désamorcer cette crise.