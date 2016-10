Fin de fonction pour le DOU

Réagissez

Après douze années passées à la tête de la direction des œuvres universitaires de la wilaya de Skikda, Mouloud Fallouti a été démis de ses fonctions et remplacé par Khaled Ben Kara, qui occupait un poste de cadre à la direction régionale des œuvres universitaires de Constantine. Ce dernier a été installé dans ses nouvelles fonctions, mercredi dernier, et s’est limité, lors d’un bref entretien à relever qu’il aura d’abord à rencontrer les cadres de la direction de Skikda pour s’imprégner de la situation de ce secteur connu pour être des plus névralgiques dans la vie estudiantine.

Une déclaration qui se veut responsable, car le nouveau DOU de Skikda connaît bien la situation locale, puisqu’il avait occupé le poste de directeur de la cité universitaire de Azzaba durant plusieurs années, puis il a rejoint un poste similaire dans la wilaya de Guelma, avant d’atterrir à la direction de Constantine ces deux dernières années.

Au sujet des motifs ayant conduit la direction centrale des œuvres universitaires à mettre fin aux fonctions de M. Fallouti, membre du RND, rien n’a filtré même si certaines sources laissent comprendre qu’il aurait été désigné pour de nouvelles fonctions. A relever, cependant, que les semaines dernières n’ont pas été de tout repos pour l’ex-DOU de Skikda. Lors de la dernière session de l’APW, le problème du transport universitaire avait été évoqué. Une élue du FLN avait soulevé «les souffrances des étudiants de Mjez Dchich, de Collo et de Ben Azzouz qui n’arrivent même pas à trouver un bus pour rejoindre le campus de Skikda», en rajoutant que les étudiants de Mjez Dchich sont allés jusqu’à solliciter la direction des transports de la wilaya de Skikda pour qu’elle leur réserve une desserte spéciale, quitte à payer eux-mêmes leur place.