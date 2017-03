Environnement : Bariq21 ouvre le débat

Réagissez

La salle de cinéma Nedjma, dans la ville de Skikda, a abrité hier une conférence-débat sur le partenariat entre les institutions publiques et la société civile. Présentée par Houria Benchater, directrice du partenariat au ministère des Ressources en eau et de l’Environnement, la conférence s’est axée sur les opportunités de partenariat en direction des associations actives en mettant en filigrane l’importance du contrat programme devant lier les instances ministérielles et ces associations. Cette rencontre, initiée par l’association locale Bariq 21 pour les énergies renouvelables et le développement durable, a regroupé un ensemble d’associations locales venues s’imprégner des modalités et des avantages de ce partenariat. En plus de l’intervention de Mme Benchater, l’association organisatrice a également enrichi ce programme en permettant à ses jeunes adhérents de présenter trois communications. Selon Mohamed Tabbouche, président de Bariq 21, le but de cette initiative était aussi de permettre aux jeunes «de s’impliquer davantage en préparant et en présentant leurs propres communications dont la thématique restait globalement sur des sujets environnementaux.»