Les membres de l’Association syndrome de Down de Skikda (ASDS) en charge du suivi des enfants trisomiques, les parents ainsi que les enfants affiliés à cette association se disent ‘désabusés’ et ne cachent pas leur amertume.

«Nous trouvons intolérable que des enfants trisomiques ne parviennent même pas à faire une rentrée scolaire comme tous les gosses. On a été très surpris d’apprendre que sur les trois salles de cours que nos enfants occupaient à l’école Yahia, il ne nous en reste que deux. La direction de cet établissement a décidé, cette année, de récupérer l’une des salles. Cette décision nous a grandement perturbés», dixit le docteur Touri, présidente de l’association.

Cette dernière explique que ces trois salles, occupées depuis plusieurs années par des enfants trisomiques, servaient surtout de locaux pédagogiques et permettaient aux enfants de l’association de suivre un cursus parmi les autres enfants, ce qui, pédagogiquement et socialement, est recommandé. «On a essayé de sensibiliser le directeur de cet établissement, mais on n’a pas réussi à l’en convaincre. A titre palliatif, on a décidé alors de répartir l’ensemble des 25 scolarisés au niveau de cette école sur les deux salles.

Cela n’est pas pour faciliter leur scolarité puisque chacun sait qu’une salle de cours pour ces enfants ne doit pas dépasser huit élèves par salle.» Le Dr Touri ajoute que les membres de l’ASDS ont pris attache avec la direction de l’éducation pour leur demander d’autres salles dans d’autres établissements «mais on s’est contenté de nous répondre de chercher une salle et de leur en faire part».

Pour les membres du bureau de l’ASDS, ces perturbations ne feront que retarder la scolarité, déjà assez spécifique de cette frange. «Nous n’avons cessé de déployer d’énormes efforts pour garantir à ces enfants une scolarité normale, à l’instar des autres élèves», témoigne un membre du bureau de l’association.

Il va sans dire que ces enfants sont connus pour être très sensibles ; la moindre perturbation dans leurs habitudes risque de briser cet élan qu’ils vivent ces dernières années grâce aux efforts du monde associatif spécialisé. Au moment où l’on s’attelle, à la direction de l’éducation, de communiquer les chiffres et les taux de la rentrée scolaire actuelle, il serait bon que ces services daignent aussi consacrer dans leur canevas ne serait-ce qu’une case pour les enfants trisomiques qui, en dépit de tout, restent des élèves comme les autres.