Doublement de la RN 3 : Un tronçon réceptionné en février 2017

Le projet de doublement de 19 km de la Route nationale 3 dans son tronçon reliant les deux localités de Salah Bouchaour et El-Hadaïk, sera réceptionné en février 2017, a-t-on appris jeudi, auprès de la directrice des travaux publics de la wilaya de Skikda. Mme Feryal Sayoud a indiqué que des instructions fermes ont été données à l’entreprise chargée des travaux de doublement de la RN3 reliant les wilayas de Skikda et Constantine, de renforcer son chantier en effectifs humains afin d’augmenter la cadence des travaux, et même de travailler en nocturne, tout en insistant sur la nécessité de respecter les délais de réception.

Compte tenu de son importance économique vitale, ce projet éminemment structurant, en particulier par sa proximité avec l’autoroute Est-Ouest, bénéficiera également de l’implantation de quelque 341 pylônes électriques pour assurer aux usagers de la route des meilleures conditions de déplacement et permettra ainsi de fluidifier la circulation sur la RN44 reliant la wilaya de Skikda à Annaba, où un trafic dense est enregistré toute l’année.