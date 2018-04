Dix-huit cas de scoliose recensés

Réagissez

La wilaya de Skikda compterait 18 enfants atteints de scoliose, une déformation de la colonne vertébrale chez l’enfant. L’information a été donnée hier lors de la tenue d’une journée de sensibilisation à l’Institut national paramédical, sis à la cité Sicel, dans la ville de Skikda. Selon des sources proches de la direction de la santé, ces enfants devraient bénéficier d’une prise en charge totale pour subir, le cas échéant, une intervention chirurgicale au niveau du CHU de Annaba. «Cette intervention pourrait également se faire au nouvel hôpital de Skikda, qui dispose tout de même de toutes les commodités, avec l’intervention des chirurgiens du CHU de Annaba» laisse-t-on comprendre.

Concernant la journée de sensibilisation, les mêmes sources ajoutent qu’elle a essentiellement concerné les médecins généralistes travaillant dans le secteur de la santé scolaire et les enfants atteints de scoliose, accompagnés de leurs parents. «La présence de professeurs spécialistes du CHU de Annaba a permis aux uns et aux autres de mieux s’imprégner des spécificités de cette pathologie, et notamment de l’importance de son dépistage précoce», avancent nos sources. Ces dernières ajoutent que cette rencontre a été ponctuée par des auscultations d’enfants malades, une opération qui devrait se poursuivre dans le temps en menant un vaste programme de dépistage qui concernera l’ensemble des élèves de la wilaya de Skikda.